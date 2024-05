Aston Villa x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool chegou a ser líder da Premier League, mas caiu de rendimento - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, nesta segunda-feira, o Liverpool visita o Aston Villa pela 37ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Villa Park, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Aston Villa

Os Villans vêm de eliminação na semifinal da Conference League, mas o foco está na próxima Champions League. Afinal, em caso de vitória, o clube de Birmingham conquista a classificação para o torneio depois de 41 anos. Campeão em 1991/82, na primeira participação, aliás, o Aston Villa não joga o torneio desde a temporada 1982/83.

Como chega o Liverpool

O Liverpool, porém, joga apenas para cumprir tabela. Sem chances de título, a equipe entra em campo apenas pela honra no penúltimo jogo de Jürgen Klopp nos Reds. O técnico alemão deixará o clube ao final da temporada e tem esta e a última rodada à frente do clube de Anfield.

ASTON VILLA X LIVERPOOL

Premier League 2023/24 – 37ª rodada

Data e horário: 13/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Cash (Konsa), Pau Torres, Lenglet (Diego Carlos) e Digne; Diaby, Douglas Luiz, McGinn e Bailey; Durán e Watkins. Técnico: Unai Emery

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Robertson; Elliott, Endo e Mac Allister; Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: Simon Hooper

Assistentes: Adrian Holmes e Tim Wood

VAR: Chris Kavanagh

