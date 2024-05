Capital negocia joia da base com a Lusa

Garoto foi um dos destaques no Candangão Sub-20 do anos passado e na Copinha São Paulo deste ano - (crédito: Gustavo Roquette/CapitalSAF)

Vinte e seis gols em competições de base no ano passado e participação na equipe profissional do Capital nesta temporada, finalista do Candangão. Essas credenciais levaram Rian Pablo, de 20 anos, a virar objeto de cobiça de equipes tradicionais do futebol brasileiro, tanto que, nesta quinta-feira (9), o atacante acertou sua ida para a Portuguesa de Desportos, a tradicional Lusa.

“Estava trabalhando duro para o Candangão Sub-20 2024 e não esperava receber essa notícia”, diz o surpreso jogador. “Apesar de ficar triste por deixar o clube que me formou para o futebol, estou muito feliz, pois vejo que meu trabalho está dando resultados”, completa Rian, que já marcou 10 gols em 15 jogos neste ano.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada em janeiro deste ano, o jovem assinalou cinco gols e foi um dos responsáveis por levar o estreante Capital à honrosa terceira fase da maior competição de categoria de base do Brasil.

Já em São Paulo, onde inicia os treinos com a equipe do Estádio Canindé, Rian acerta os últimos detalhes da transferência.

A expectativa é que seja um contrato por três anos de maneira que o Capital SAF permaneça com 35% dos direitos econômicos sobre o atleta.

“É uma negociação que ocorria nos bastidores há cerca de um mês e, apesar de rápida, ocorreu naturalmente, vindo para reforçar o perfil formador de atletas do Capital”, destaca Godofredo Gonçalves, presidente da SAF.

Time formador

Rian Pablo não é o primeiro a despontar para o futebol no Capital. Antes dele, o lateral-esquerdo ganês Michael Quarcoo seguiu para o Fortaleza, em abril. um novo time a partir de abril. Depois de se destacar na edição deste ano da Copinha e ser um dos artilheiros da competição, com seis gols, o ala despertou o interesse do Leão do Pici. O Capital segue com 30% dos direitos do atleta.

Em julho passado, durante o Candangão sub-20, a equipe negociou o zagueiro Pedro Henrique, o Pedrão, então com 19 anos, com o NK Medjimurje, da Croácia. O defensor era observado por olheiros europeus desde o início de 2023.