Brasiliense vence Real Brasília com troca de técnico no intervalo

Quando se observa apenas a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, a vitória do Brasiliense sobre o Real Brasília, por 2 x 1, no Estádio Defelê, na tarde deste domingo (12/5), parece ter sido apenas de comemorações. Mas o triunfo responsável por colocar o Jacaré na liderança e afundar o Leão do Planalto na lanterna do Grupo A5 contou com um detalhe insólito. Uma discussão no intervalo, quando o jogo estava 0 x 0, provocou a inesperada saída do técnico Paulo Roberto Santos. O time amarelo construiu a vitória na etapa final com o médico Jorge Oliva na área técnica.

A versão do Jacaré aponta um desentendimento entre Paulo Roberto e o presidente da equipe, Luiz Estevão, nos vestiários. De acordo com nota do clube, o treinador ficou insatisfeito com as críticas recebidas pela atuação no primeiro tempo contra o Real Brasília e nas outras duas partidas da Série D e decidiu deixar o comando da equipe, juntamente com os demais membros da comissão, antes mesmo de a partida acabar. Em contato com a reportagem do Correio, o técnico evitou entrar em detalhes, mas rechaçou a versão: "não procede."

O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição,… pic.twitter.com/su6jmP1mY3 — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) May 12, 2024

Sem Paulo Roberto na volta para o segundo tempo, o time do Brasiliense se reuniu no gramado e ouviu orientações de Reinaldo Gueldini, mas quem ficou na área técnica foi o médico Jorge Oliva. Detalhes sob a conduta a ser tomada na sequência do jogo vinham da área destinada à diretoria do Jacaré, onde o auxiliar permaneceu ao lado de Luiz Estevão. O gerente Marcelo Laitano precisou explicar a mudança inesperada de comando no intervalo à arbitragem antes de a partida recomeçar.

No gramado, a lei do ex garantiu a vitória do Brasiliense. Revelado pelo Real Brasília e atleta do clube no início da temporada, Kaio Nunes marcou os dois gols da equipe amarela. Matheus Diogo diminuiu o placar para o Leão do Planalto. Beneficiado por outros resultados na rodada, o Jacaré saltou da quinta colocação para a liderança do Grupo A5, com seis pontos somados em três partidas.

Dr. Jorge Oliva, o craque do jogo! Cirúrgico! ????‍???????



???? Jéssika Lineker pic.twitter.com/CEVgz57MUw — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) May 12, 2024

No pós-jogo, o Brasiliense comemorou a vitória com trocadilhos sobre ter o médico na área técnica. "Cirúrgico", definiu o clube, chamando Jorge Oliva de "The Special One", apelido do consagrado treinador português José Mourinho. As brincadeiras, porém, não garantem o doutor no cargo e o clube deve partir para o quarto técnico na temporada após ter Luiz dos Reis, Vilson Tadei e Paulo Roberto Santos na função.