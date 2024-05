Mirassol faz dever de casa e bate Paysandu, que continua sem vencer na Série B

No único jogo deste domingo (12) pela Série B do Brasileiro, o Mirassol fez o dever de casa. Afinal, derrotou por 2 a 1 o Paysandu no encerramento da quarta rodada. Fernandinho e Dellatorre anotaram, portanto para os paulistas. Esli García descontou para os paraenses na tarde deste domingo, no estádio Maião, em Mirassol.

Assim, o Leão chega a três partidas de invencibilidade no campeonato. Em contrapartida, o Papão ainda não sabe o que é vencer após três jogos.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Com o resultado, aliás, o Mirassol pula para o sétimo lugar, agora com sete pontos. O Paysandu, por outro lado, soma apenas dois pontos e aparece na penúltima colocação.

Ambos os times voltam a campo na quarta-feira, pela quinta rodada da Segunda Divisão. Às 19h, o Mirassol visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, o Paysandu recebe o Goiás, na Curuzu, em Belém.

Jogos da 4ª rodada

Quarta-feira (4)

América-MG 3×1 Vila Nova-GO

Sexta-feira (10)

Novorizontino 0x3 Ceará

Goiás 2×0 Ituano

CRB 2×0 Chapecoense

Sábado (11)

Guarani 2×0 Botafogo-SP –

Operário-PR 1×1 Ponte Preta

Amazonas 1×0 Santos

Sport 4×1 Brusque

Avaí 1×0 Coritiba

Domingo (12)

Mirassol 2×1 Paysandu

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.