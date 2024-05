CBF anuncia ‘Conselho Técnico Extraordinário’ e descarta paralisação do Brasileirão

Em razão da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul com enchentes, a CBF convocou os presidentes dos 20 clubes para uma reunião em 27 de maio. A entidade ainda descarta uma paralisação imediata do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

O “Conselho Técnico Extraordinário”, como a Confederação intitula o encontro, acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 14h (de Brasília).

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viaja nesta segunda-feira (13) para a Tailândia, onde ocorrerá um Congresso Técnico da Fifa acerca da definição sobre a Copa do Mundo feminina de 2027.

Desse modo, nenhuma decisão sobre o Campeonato Brasileiro ocorrerá sem a presença do mandatário da CBF. Seu retorno ao Brasil se dará no próximo fim de semana.

Clubes não se opõem à decisão inicial da CBF

Ainda segundo a publicação, os clubes que se manifestaram favoráveis à paralisação não se opõem à decisão da entidade.

As partidas envolvendo equipes gaúchas, referentes a campeonatos chancelados pela CBF, estão suspensas até 27 de maio. São os casos das Séries A, C e D, Copa do Brasil, Feminino A1, A2, e A3, além das categorias de base.

Segundo a entidade, a conferência servirá para “os clubes deliberarem sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

A Conmebol anunciou neste domingo (12) a remarcação de quatro partidas de Grêmio e Internacional, pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, para junho. As datas dos jogos, válidos pela quarta e quinta rodadas dos torneios, serão nos dias 4 e 8 de junho.

