Fluminense faz foto oficial do título da Recopa Sul-Americana

Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana no Maracanã - (crédito: - Foto: Pablo Porciuncula/AFP via Getty Images)

O Fluminense decidiu eternizar mais uma conquista inédita de sua história. Assim, jogadores, comissão técnica e dirigentes do Tricolor posaram para a foto oficial do título da Recopa Sul-Americana, no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Eles usaram a faixa de campeão e vestiram o tradicional uniforme tricolor. Além disso, funcionários do departamento de futebol também posaram.

“É muito bom poder eternizar esses momentos em imagens, em uma fotografia com todo mundo reunido. Para conseguir um título, muita gente trabalha. Hoje a gente conseguiu reunir muita gente e é um momento especial para todos nós”, disse Fernando Diniz ao site oficial do clube carioca.

O Tricolor conquistou o título inédito ao derrotar a LDU-EQU por 2 a 1 no dia 29 de fevereiro, no duelo entre os vencedores da Libertadores e da Sul-Americana 2023. Dessa forma, Jhon Arias marcou os dois gols no triunfo por 2 a 0, no Maracanã, e se tornou o herói da conquista.

“É muito importante deixar esse registro da conquista que a gente teve. Foi um título muito importante, que veio esse ano para coroar o ano tão marcante que vivemos em 2023. Foi um título que trabalhamos muito, que sabíamos que seria importante conseguir. É um sentimento de gratidão por viver isso aqui e por ter tido a oportunidade de fazer aqueles dois gols. Vamos buscar novamente novos momentos de glória.”, afirmou o colombiano.

Por fim, o Fluminense volta a campo nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), para medir forças com o São Paulo, no MorumBIS. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor está na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

