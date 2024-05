Cruzeiro faz proposta oficial por Cássio, do Corinthians

O Cruzeiro fez uma proposta oficial para contratar o goleiro Cássio, do Corinthians. O arqueiro tem contrato com o Timão até o final da atual temporada e não descarta deixar o clube aonde é ídolo. Por outro lado, a Raposa vê o atleta uma figura cuja contratação gerará impacto significativo.

O que pode pesar a favor do Cruzeiro, é o tempo de contrato oferecido. Recentemente, o Corinthians se reuniu com Cássio e fez uma oferta para renovar seu contrato, mas até o final de 2025. Já a Raposa está disposta a dar três anos de vínculo para o goleiro.

A diretoria corintiana demonstrou ao goleiro que ele é fundamental dentro e fora de campo, e faria o processo para uma transição de titularidade com Carlos Miguel. Contudo, os paulistas também não vão impedir uma saída do goleiro, caso essa seja à sua vontade. Além disso, o arqueiro não quer desgastar sua imagem com o torcedor alvinegro, onde é considerado um dos grandes ídolos.

Por sua vez, o Cruzeiro ainda segue atrás de um goleiro para assumir a meta titular. Desde a saída de Rafael Cabral, o jovem Anderson vem começando as partidas do clube celeste. Além disso, Gabriel Grando chegou do Grêmio recentemente, mas ainda não teve as oportunidades necessárias para se firmar.

Cássio vai deixar o Corinthians?

A partir de junho, Cássio está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. A intenção, caso realmente saia do Corinthians, é seguir no futebol brasileiro. E neste rumo, o Cruzeiro aparece como um grande favorito para levar o ”gigante”.

