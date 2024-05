São Paulo tem sequência em casa para recuperar força no MorumBIS

O São Paulo encara o Fluminense nesta segunda-feira (13), às 20h, no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No embate, o Tricolor vai iniciar uma sequência de cinco partidas jogando diante de seus torcedores. Oportunidade perfeita para a equipe recuperar a força de atuar em casa.

Afinal, após o duelo contra o Fluminense, o São Paulo vai encarar Barcelona de Guayaquil (Libertadores), Cruzeiro (Brasileirão), Águia de Marabá (Copa do Brasil) e Talleres (Libertadores). Todos estes jogos serão no MorumBIS. A partida contra o Internacional, que seria fora de casa entre as duas últimas da sequência, foi adiada por causa da tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul.

A sequência acontece após o Tricolor fazer cinco das últimas seis partidas longe do seu torcedor. Além isso, será a oportunidade perfeita para Zubeldía, enfim, sentir a força do MorumBIS. Ele fez apenas uma partida no estádio, contra o Palmeiras, que terminou 0 a 0.

Os resultados no ano, porém, ainda podem ser melhores. Em dez jogos em casa nesta temporada, o São Paulo só venceu quatro, com outros quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 53,3%. No Brasileirão, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e ficou no empate no Choque-Rei e ainda busca a primeira vitória.

Contraste diferente do ano passado, quando o MorumBIS foi a grande força da equipe durante toda a competição. Afinal, o Tricolor venceu apenas um jogo atuando fora de casa. Boa parte dos pontos conquistados aconteceu ao lado do seu torcedor. Além disso, o São Paulo já colocou mais de 400 mil torcedores em seu estádio em 2024 e se prepara para aumentar bastante este número.

