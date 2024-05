Com John Kennedy, Fluminense divulga relacionados para duelo com o São Paulo

Depois da vitória sobre o Colo-Colo pela Libertadores, o Fluminense mede forças com o São Paulo nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no MorumBIS. Assim, o Tricolor divulgou a lista de relacionados para o duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as novidades, está o atacante John Kennedy, que foi reintegrado ao elenco após uma sequência de atos de indisciplina. O jogador está à disposição do técnico Fernando Diniz para entrar ao longo da partida. Por outro lado, Douglas Costa está fora da partida em virtude de uma lesão na coxa direita.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o São Paulo! pic.twitter.com/gDYcTZbeWC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2024

Além disso, Diniz não terá Paulo Henrique Ganso, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Renato Augusto, por sua vez, sentiu dores no joelho direito e também está de fora.

Marlon, Thiago Santos, Samuel Xavier, Lelê, André e Gabriel Pires se recuperam de suas respectivas lesões. Felipe Melo e Marcelo viajaram com o elenco para a capital paulista, porém suas escalações dependem das questões físicas.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo;

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Manoel

Meio-campistas: Alexander, Arthur, Jhon Arias, Lima e Martinelli;

Atacantes:: David Terans, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Lucumí e Marquinhos

