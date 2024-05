Universitario x Botafogo terá transmissão em General Severiano

General estará com portas abertas ao torcedor do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução)

O Botafogo tem, agora, um jogo decisivo pela Libertadores. Na próxima quinta-feira (16), às 19h, visita o Universitario, em Lima, no Peru. A partida será transmitida ao vivo em General Severiano, sede do Glorioso, em evento com telão, roda de samba e churrasco liberado. Assim, os ingressos são limitados e custam R$ 50. A festa começa às 17h, duas horas antes da bola rolar.

O evento é uma parceria do Botafogo com o Embrazado e retoma, então, a tradição de eventos em General Severiano em jogos do Glorioso. Aliás, o General, mascote dos esportes alvinegros, também estará presente para animar a galera.

Com duas vitórias consecutivas e subindo de produção, o time do técnico Artur Jorge soma seis pontos, no Grupo D da Copa Libertadores, ocupando, portanto, a segunda posição da chave. Se triunfar, dependendo do resultado de LDU (EQU) x Junior Barranquilla (COL), o Glorioso pode, desse modo, garantir a vaga para as oitavas de final da competição. Clique aqui e saiba como!

SERVIÇO DE UNIVERSITARIO x BOTAFOGO:

Data: quinta-feira (16/5)

Horário: 17h

Local: General Severiano, Av. Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Ingressos: R$ 50 (crianças de até 8 anos não pagam)

*Evento sujeito a lotação

