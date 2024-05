Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque entra no radar do Flamengo

O jovem Vitor Roque, que recentemente chegou ao Barcelona, se depara com um cenário delicado no clube espanhol. Afinal, com o fim da atual temporada, Xavi, treinador da equipe, decidiu que não contará com o brasileiro para a segunda metade do ano. Dessa forma, a tendência é que o atacante seja emprestado. Um dos destinos, aliás, pode ser o Flamengo.

Segundo o jornalista Julio Miguel Neto, a diretoria rubro-negra monitora a situação de Vitor Roque. Inclusive, caso abram negociações com os espanhóis, os dirigentes do Flamengo podem envolver Lorran, que vem se destacando no profissional, em uma transação.

Números de Vitor Roque pelo Barcelona

No clube europeu desde o início do ano, Vitor Roque disputou 13 jogos e marcou dois gols. Em resumo, esteve em campo por 310 minutos com a camisa blaugrana. Recentemente, o empresário do brasileiro reclamou que tem pouca comunicação com o treinador da equipe.

