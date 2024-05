Reação: Maicon detalha lance do gol, seu primeiro pelo Vasco

O zagueiro Maicon não escondeu a felicidade ao marcar o gol que abriu o caminho do triunfo do Vasco sobre o Vitória, no último domingo (12), em São Januário. Nesta segunda (13), o próprio Cruz-Maltino divulgou, em suas redes sociais, a reação do defensor ao rever seu tento, seu primeiro com a camisa vascaína.

Além de comemorar bastante seu gol, Maicon deu detalhes sobre o lance, que veio em cruzamento de Dimitri Payet em cobrança de escanteio, aos 4′ da etapa final.

“Foi um belo gol, né? Principalmente, meu primeiro com a camisa do Vasco. O Payet já tinha batido o primeiro escanteio mais ou menos no mesmo lugar, mas eu tinha passado um pouco da bola. Quando eu o vi correndo para a bola para bater o escanteio, eu meio que ‘chutei’ que ele iria cruzar naquele lugar. Fui feliz e coroado de fazer meu primeiro gol com a camisa do Vasco. Muita felicidade”, celebrou.

O zagueiro crê que a prioridade da defesa é não levar gols, mas afirma que as bolas paradas servem para os defensores ajudarem com gols ou assistências.

“Ali atrás a gente (defesa) tenta defender o máximo, mas quando a gente tem oportunidade de uma bola parada, escanteio, faltas laterais, a gente tenta ajudar a equipe com um gol, assistência. Então é um momento de muita alegria. A prioridade é sempre defender, mas quando a gente puder ir na frente e puder fazer um golzinho, ou uma assistência para ajudar a equipe, a gente fica mais feliz ainda”, encerrou.

Veja a reação do zagueiro Maicon ao seu primeiro gol pelo Vasco

???????????????????????? ???????????????????????? ???? Confira a reação do nosso camisa 4?? do primeiro gol marcado com a camisa do Gigante da Colina! ????#VascoDaGama pic.twitter.com/7sk9NXB6MD — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 13, 2024

E, abaixo, confira a entrevista de Maicon após o jogo

