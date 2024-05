Ex-volante do Barcelona é acusado de colocar irmão gêmeo para jogar no lugar

O volante português Edgar Ié, ex- Barcelona, atualmente no Dínamo Bucareste, da Romênia, recebeu uma acusação grave. Afinal, o clube desconfia que desde fevereiro, quando anunciou o atleta, o irmão gêmeo dele é que está jogando em seu lugar.

As suspeitas iniciaram após, literalmente, as falas do jogador. Isso porque Edgar já passou por times na França, Holanda e Turquia. No entanto, com a camisa do Dinamo, só falava português, algo que chamou atenção para um atleta rodado.

Depois de algum tempo, aliás, o presidente da agremiação descobriu que o volante tinha um irmão gêmeo chamado Edelino e também jogava futebol.

“Parece surreal. Comecei a fazer ligações, conversar com amigos, e a notícia é verdadeira. Não posso acreditar. Ninguém negou”, afirmou Florin Prunea, ex-presidente da agremiação, em entrevista ao jornal espanhol “Marca”.

A imprensa do país, aliás, informou que o clube tentou tirar a prova e pediu documentos do jogador para provar sua identidade. Todavia, o atleta se recusou a entregar a carteira de motorista.

O Dínamo atualmente luta contra o rebaixamento no campeonato nacional. Edgar atuou em cinco partidas. Caso seja comprovada a troca, o time corre risco de perder os pontos conquistados com o irmão do jogador em campo.

O clube, todavia, poderá recorrer, considerando que não tinha sido informado sobre o ocorrido.

