Sport celebra 119 anos de vida e iguala melhor início de campanha na Série B

Hoje é dia de festa para os torcedores do Sport Recife. Afinal, um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino completa 119 anos de vida. E o momento não poderia ser melhor. Campeão pernambucano há um mês, derrotando o rival Náutico na decisão, o rubro-negro iniciou a Série B com a marca de quatro vitórias em quatro jogos, a última uma goleada diante do Brusque, no último sábado, por 4 a 1, na Arena Pernambuco. Com isso, igualou a campanha de 2006 como melhor início no Brasileiro da segunda divisão. De quebra, ainda é o líder isolado da competição, com 12 pontos.

No último ano de seu mandato como presidente, Yuri Romão deixa claro que o acesso para a elite do futebol brasileiro é o grande objetivo da temporada. Ele credita o bom momento da equipe a dois fatores: ao planejamento traçado no início da temporada e ao técnico argentino Mariano Soso.

“Conseguimos montar uma equipe forte para toda a temporada. Claro que o foco está voltado para buscar a vaga na Série A, mas nosso time tem condições de disputar qualquer competição. Temos um elenco com muitas opções para o nosso treinador escolher a melhor formação”, afirmou o dirigente.

Para Yuri, Mariano Soso conseguiu dar um padrão de jogo ao time, mesmo com as constantes mudanças entre os titulares.

“Ele alternou muito a escalação da equipe e foi criticado por isso lá no começo. Mas hoje o Sport é um time organizado em campo. Todos que entram estão em ritmo de jogo e conscientes do que deve ser feito. É um time coeso e, dessa maneira, conseguimos começar a Série B de maneira muito forte, com confiança”, ressaltou.

Sport tem os pés no chão

Apesar do ótimo começo, o dirigente mantém os pés no chão. No torneio do ano passado, o Sport também esteve muito bem durante boa parte do campeonato, mas teve uma queda de desempenho no segundo turno e acabou não conquistando o acesso. Por isso, Yuri Romão pede o time 100% focado.

“A equipe teve um bom desempenho no ano passado. Tivemos sucesso no estadual, fomos até a final da Copa do Nordeste e fizemos um bom papel na Copa do Brasil. Mas o grande objetivo acabou não sendo alcançado por detalhes, alguns erros foram cometidos e nos custaram pontos importantes. A lição que fica é manter o foco porque temos um objetivo a conquistar. É preciso manter a pegada até o final.”

