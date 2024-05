Flamengo aposta em sequência invicta para classificar na Liberta

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (15/05), diante do Bolívar, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. Com apenas quatro pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na terceira colocação do Grupo E e precisam vencer os próximos dois jogos como mandante. Assim, os comandados de Tite apostam no “fator casa” para avançar de fase.

LEIA MAIS: Flamengo se posiciona contra a paralisação do Brasileiro

Aproveitamento do Flamengo como mandante na Libertadores

O Flamengo vem tendo um retrospecto positivo dentro de casa e está próximo de um recorde histórico na Libertadores. Afinal, os rubro-negros contam com 14 vitórias seguidas no Maracanã. A maior sequência pertence ao El Nacional, do Equador, que já ficou 19 jogos consecutivos sem perder dentro de casa na competição.

Últimos 14 jogos do Flamengo no Maracanã

21/07/2021 – Fla 4×1 Defensa Y Justicia

18/08/2021 – Fla 5×1 Olimpia

22/09/2021 – Fla 2×0 Barcelona

12/04/2022 – Fla 3×1 Talleres

17/05/2022 – Fla 3×0 Universidad Católica

24/05/2022 – Fla 2×1 Sporting Cristal

06/07/2022 – Fla 7×1 Tolima

09/08/2022 – Fla 1×0 Corinthians

07/09/2022 – Fla 2×1 Vélez Sarsfield

19/04/2023 – Fla 2×0 Ñublense

08/06/2023 – Fla 2×1 Racing

28/06/2023 – Fla 4×0 Aucas

03/08/2023 – Fla 1×0 Olimpia

07/05/2024 – Fla 2×0 Palestino

O Flamengo precisa vencer Bolívar e Millonarios no Maracanã para sonhar com uma classificação na Libertadores. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, os jogadores rubro-negros não vêm protagonizando boas atuações na fase de grupos. No entanto, os comandados de Tite apostam no retrospecto recente para se manterem vivos na competição.

O Flamengo, dessa forma, pretende ir com força máxima nos dois últimos jogos da fase de grupos. No entanto, Tite deve ter desfalques importantes diante do Bolívar. Afinal, Arrascaeta e Pedro estão se recuperando de lesão e são dúvidas em campo. Além disso, Erick Pulgar, com uma entorse no tornozelo esquerdo, está praticamente cortado do jogo. Bruno Henrique, com uma contusão no pé canhoto, também corre risco de não jogar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.