Zagueiro do Alianza Lima frisa confiança para jogo da Libertadores

Pelo Grupo A da Libertadores, Alianza Lima e Colo-Colo fazem jogo importante pensando na classificação para as oitavas de final. Enquanto os chilenos estão em terceiro lugar, com quatro pontos, o clube de Lima tem três unidades e está na lanterna da chave. O Fluminense lidera o grupo, com oito unidades, enquanto o Cerro Porteño (cinco) ocupa a segunda colocação.

Diante desse contexto, o zagueiro Carlos Zambrano falou com a ‘TV Perú Deportes‘ onde o tom de suas palavras foi de absoluta confiança no resultado positivo. Principalmente, pelo fato do embate na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), acontecer no Estádio Alejandro Villanueva.

Zambrano chegou a pontuar que se sente contente, também, por sentir que o Alianza Lima chega a penúltima rodada da fase de grupos ainda com possibilidade de classificação. Não apenas do lado aliancista, mas também para o arquirrival que também disputa a Libertadores, o Universitario.

“Estamos competindo. O grupo está mentalmente forte. Quarta-feira é um jogo-chave e, se vencermos, acho que ainda estaremos na disputa. Porque, depois, vem o Brasil (Fluminense) e é muito mais difícil. Acho que conseguiremos vencer aqui em casa”, assegurou o defensor.

“A Libertadores é sempre difícil para os times peruanos, mas acho que estamos competindo. Pessoalmente, fico feliz que a U também esteja indo bem. Acho que estamos a um passo da classificação. Só depende de nós”, garantiu Zambrano.

‘Passo a passo’

Diante da proximidade da Copa América, nos Estados Unidos, Zambrano também falou sobre a expectativa de disputar mais uma competição com a camisa da seleção peruana. Para ele, é importante viver tal experiência, mas destaca que não pode comentar sobre algo que não se confirmou:

“Sei o jogador que sou. Sempre houve críticas e isso não me abateu em nada. Estamos indo passo a passo. Gostaria de estar lá (na Copa América), mas a lista (de convocados) ainda não está pronta.”

