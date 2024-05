Endrick bloqueia jornalista que sugere traição de sua namorada com personal

Endrick ganha os holofotes não apenas pelo seu talento e protagonismo que conquistou dentro de campo. Isso porque seu relacionamento virou alvo da internet nos últimos dias. Em episódio recente, o jornalista Felipe Leme afirma ter sido bloqueado pelo atacante do Palmeiras no antigo Twitter. Especialmente após tentar alertar o jovem atleta e sugerir que sua namorada Gabriely Miranda estaria se envolvendo com o personal trainer.

A legenda da postagem do profissional de imprensa contém a legenda:

“Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa”.

Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa pic.twitter.com/jqZDgO2TRI — Felipe Leme (@LEME12) May 10, 2024

A publicação viralizou na rede social e conta com mais de cinco milhões de visualizações. Além de mais de mil comentários. Felipe reuniu algumas trocas de mensagens entre o profissional de educação física e a amada de Endrick.

“Na moral, fala se a Gabriely não é a mulher mais bonita do mundo”; “Aniversário do neném Gabriely, amo demais”; “Você é incrível também, amo você”; “Não cansa de ser maravilhosa não, que espetáculo”; “Não sei quando vai ler, mas saiba que te amo”.

O jornalista ainda publicou uma foto do personal trainer ao lado do atacante do Palmeiras. Houve uma divisão de opiniões entre os usuários do Twitter a respeito de uma possível traição por parte de Gabriely Miranda.

Endrick bloqueia profissional da imprensa

Felipe tomou conhecimento que o jogador, de 17 anos, lhe retirou dos seguidores cerca de cinco horas depois de sua postagem. Em seguida, publicou a comprovação do bloqueio e zombou.

“A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca”.

A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca pic.twitter.com/jAYTC96ksd — Felipe Leme (@LEME12) May 10, 2024

Após o episódio, o personal trainer fechou o seu perfil no antigo Twitter. Contudo, no Instagram sua conta permanece pública, com alguns vídeos de treinos de Gabriely Miranda.

Recentemente, outro episódio do relacionamento de Endrick causou debate nas redes sociais. No caso, de um possível descontentamento de sua mãe, Cintia Ramos, com a nora sobre uma resposta com dúvida sobre a mudança de país. Na ocasião, a pergunta foi feita no programa “Conversa com Bial”, na Globo. Posteriormente, Cintia cortou a amada de seu filho em sua postagem no Instagram que registrou a participação na atração. A pergunta do jornalista e apresentador Pedro Bial ocorreu porque o jogador que está em seus meses finais do Alviverde. Afinal, em junho ele completa 18 anos e vai se transferir para o Real Madrid.

