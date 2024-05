Fluminense tenta quebrar jejum contra o São Paulo no MorumBIS

Marcos Paulo marcou um dos gols da última vitória do Fluminense no MorumBIS - (crédito: Marcelo Goncalves/FFC)

Após entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta vencer a primeira fora de casa na competição. Contudo, o Tricolor terá pela frente um adversário, que costuma incomodá-lo, sobretudo quando o enfrenta no MorumBIS. A equipe carioca não vence no estádio desde 2019 e só triunfou duas vezes nos últimos dez anos.

O confronto acontece nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), pela 6ª rodada. Longe de seus domínios, os comandados de Fernando Diniz perderam para Bahia e Corinthians. Além disso, com o triunfo do Vasco neste domingo (12), o time entrou na zona de rebaixamento, com cinco pontos, porém um jogo a menos que os adversários diretos.

Dessa forma, a última vitória sobre o São Paulo ocorreu em 2019. Na ocasião, Fernando Diniz comandava a equipe paulista, que sucumbiu diante do Fluminense, com gols de Digão e Marcos Paulo, que atuou no Tricolor Paulista anos depois. Com o triunfo, o time, que estava em situação semelhante à atual, deixou a zona da degola com uma importante vitória fora de casa.

Última vitória e reencontro com Diniz

Quem estava à beira do campo pelo time carioca era Marcão, que atualmente é auxiliar permanente da comissão técnica. Na época, ele chegou a ser interino antes da contratação de Oswaldo de Oliveira. Contudo, logo foi efetivado com a saída do ex-treinador. Diniz, por sua vez, havia deixado o clube em agosto e assumido o Tricolor Paulista.

O outro triunfo aconteceu em 2014, sob o comando de Cristóvão Borges. Naquele confronto, Fred, Wagner e Conca deram a vitória à equipe de Laranjeiras, enquanto Alexandre Pato descontou. Desde então, foram duas vitórias do Fluminense, cinco empates e três triunfos do São Paulo. Curiosamente, cada equipe estufou a rede onze vezes.

Confira os ultimo dez confrontos no MorumBIS

2023 – São Paulo 1 x 0 Fluminense

2022 – São Paulo 2 x 2 Fluminense

2021 – São Paulo 0 x 0 Fluminense

2020 – São Paulo 3 x 1 Fluminense

2019 – São Paulo 0 x 2 Fluminense

2018 – São Paulo 1 x 1 Fluminense

2017 – São Paulo 1 x 1 Fluminense

2016 – São Paulo 2 x 1 Fluminense

2015 – São Paulo 0 x 0 Fluminense

2014 – São Paulo 1 x 3 Fluminense

