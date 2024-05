Flamengo terá Arrascaeta e Pedro contra o Bolívar, mas contará com dois desfalques

O meia Arrascaeta e o atacante Pedro ficarão à disposição do técnico Tite na partida contra o Bolívar, na quarta-feira (15), pela Libertadores. Mas, por outro lado, o treinador não poderá contar com Pulgar e Bruno Henrique, que ficaram fora do jogo contra o Corinthians.

Arrascaeta, que ficou no banco de reservas no sábado, está treinando sem limitações com o grupo. Mas, até o dia do jogo no Maracanã, a comissão técnica do Flamengo definirá qual será o cronograma para o jogador na partida.

Já Pedro, que deixou a partida contra o time paulista com incômodo, treinou sem problemas.

A expectativa, aliás, é que o técnico Tite repita a escalação do Flamengo, com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Pulgar e Bruno Henrique

O volante e o atacante se recuperam de entorses no tornozelo esquerdo. O chileno, aliás, esteve fora do último jogo pela Libertadores, na derrota para o Palestino, no Chile.

