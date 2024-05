Aníbal Moreno pode desfalcar o Palmeiras por 15 dias

O volante Aníbal Moreno pode ser desfalque do Palmeiras por até duas semanas. Na última quinta-feira (9), diante do Liverpool-URU, em jogo pela Libertadores da América, o jogador sofreu um choque com o adversário e teve um trauma no olho direito.

De acordo com o departamento médico do clube, o argentino passou por um procedimento cirúrgico e a previsão é que ele fique até duas semanas fora dos gramados.

“O núcleo de performance nos passa toda a informação. Alguns às vezes jogam limitados, porque jogam no Brasileirão e jogam com dor, no limite da lesão. Trocamos o que tivemos que trocar. Aníbal em função do que aconteceu vai ter que ficar fora de dez a 15 dias, vai depender da recuperação”, disse Abel.

Internamente, por causa da boa cicatrização do procedimento, a expectativa é que ele volte antes do tempo estipulado, pois a sua importância para o time é grande.

Contratado junto ao Racing-ARG, Aníbal Moreno rapidamente caiu no gosto de Abel Ferreira e assumiu a posição de titular com muita tranquilidade. Sendo assim, Zé Rafael, antes presença certa entre os 11, foi para o banco de reservas.

Aníbal Moreno fez gol do título

Em seu primeiro ano de Palmeiras, Aníbal Moreno já deixou a sua marca na história da equipe. Na final do Campeonato Paulista, o meio-campista anotou o gol diante do Santos e garantiu a taça para o Alviverde.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.