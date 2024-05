Denúncia é arquivada, e Kauê será reintegrado no Botafogo

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira que o meio-campista Kauê será reintegrado ao elenco. Acusado de agredir a ex-namorada no fim de abril, o jogador estava afastado desde então. O Ministério Público, porém, arquivou o caso por falta de provas.

“Ela compareceu ao IML para se submeter ao exame pericial, e o laudo não registrou qualquer vestígio das alegadas agressões. Posteriormente a suposta vítima juntou fotografias que não foram por ela juntadas quando do registro da ocorrência, e que não corroboram com o laudo técnico realizado no dia em que os fatos ocorreram”, diz parte do laudo da perícia.

No dia 22 de abril, Isabella Ribeiro postou um vídeo nas redes sociais afirmando que o jogador de 19 anos o agrediu. Na sequência, ela foi à delegacia para prestar queixa. Além disso, a ex-namorada de Kauê compartilhou fotos com hematomas pelo corpo

Ao tomar ciência do caso, o Botafogo afastou Kauê imediatamente para esclarecer os fatos. Com o arquivamento do MP, contudo, o clube informou que o jogador voltará aos treinos.

“Após o afastamento inicial do atleta Kauê para a apuração dos fatos com a reserva e privacidade que o caso requeria, o Botafogo, diante da manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo arquivamento do inquérito policial envolvendo o atleta, comunica que o jogador será reintegrado às atividades protocolares da equipe principal”, declarou o Alvinegro.

