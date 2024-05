STJD libera público na Vila Belmiro em jogo do Santos; renda será doada ao Rio Grande do Sul

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva liberou a presença de público na Vila Belmiro. Sendo assim, o duelo do Santos contra o Brusque, agendado para o próximo domingo (19), terá torcida nas dependências do local. Apesar da liberação, a renda do jogo será doado ao Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com a ordem do órgão, o valor mínimo da doação será de R$ 500 mil. Ou seja, caso a renda não atinja a marca, o Santos terá que completar o valor com dinheiro do bolso.

Vila Belmiro parcialmente aberta

Vale citar, que apenas diante do Brusque o estádio terá 100% da sua capacidade liberada. Nos três duelos subsequentes, o Peixe não poderá vender bilhetes para as arquibancadas.

Punição do Santos

Logo depois da confirmação do rebaixamento do Santos para a Série B na temporada passada, a torcida do Santos protestou dentro e fora da Vila Belmiro. Por causa dos incidentes, o STJD puniu o time da Baixada Santista em seis jogos com os portões fechados.

Sem a torcida presente na Vila Belmiro, o clube paulista disputou dois jogos na Série B e venceu ambos. No primeiro, o Peixe levou a melhor contra o Paysandu. Na sequência, a equipe derrotou o Guarani por 4 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.