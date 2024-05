Cássio aceita proposta do Cruzeiro e encaminha saída do Corinthians

Cássio vai deixar o Corinthians e defender as cores do Cruzeiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A era Cássio no gol do Corinthians parece ter chegado ao fim. Nesta segunda-feira (13), o jornalista Samir Carvalho confirmou que o arqueiro topou a proposta do Cruzeiro e está de mudança para Belo Horizonte nas próximas semanas.

Empolgado com a possibilidade de respirar novos ares, o camisa 12 está animado em trabalhar no projeto do clube mineiro, que tem Alexandre Mattos como homem forte do futebol. Por falar no executivo, ele foi o responsável por entrar em contato com Cássio e apresentar as possibilidades de atuar com a camisa do Cruzeiro.

E o Corinthians?

Com a decisão tomada, Cássio espera resolver a rescisão com o Corinthians de forma rápida. O jogador tem gratidão pelo clube paulista e não pretende criar confusão na hora de ir embora.

Vale citar, que recentemente, o jogador deixou o time titular e, publicamente, admitiu que não estava em boa fase. Além disso, demonstrou insatisfação pelos questionamentos em relação a sua atuação.

Cássio no banco de reservas

Após o revés do Corinthians diante do Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana, Cássio deixou a equipe titular e ficou no banco de reservas diante do Fluminense, América-RN, Fortaleza, Nacional-PAR e Flamengo.

Desde então, a equipe emplacou vitórias, mas acabou derrotado no último jogo. Inclusive, diante do Fla, Carlos Miguel, atual titular, falhou no gol marcado por Pedro.

