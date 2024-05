Peñarol x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Com uma campanha só de vitórias até o momento na Libertadores e com presença certa nas oitavas de final da competição, o Atlético-MG viaja para Montevidéu para enfrentar o Peñarol (Uruguai) nesta terça-feira (14), às 19h, no Estádio Campeón del Siglo. O confronto, afinal, é válido pela penúltima rodada do Grupo G.

Onde assistir

O canal por assinatura ESPN e o serviço de streaming Star+ transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Atlético

Na liderança do grupo com 12 pontos, o Galo, em resumo, agora busca a melhor campanha da fase de grupos. Essa posição, aliás, daria ao time mineiro a vantagem de disputar os jogos de volta da fase eliminatória (das oitavas até a semifinal) em Belo Horizonte.

Para alcançar essa meta nesta rodada, dessa forma, é necessário vencer os uruguaios e contar com tropeços de Bolívar (Bolívia), River Plate, Talleres (Argentina) e Palmeiras, que têm 10 pontos cada.

Como chega o Peñarol

O Peñarol, na segunda posição do grupo com seis pontos, em suma, ainda pode se classificar nesta rodada. Para isso, portanto, o time aurinegro precisa vencer o Atlético e torcer para que o Rosario Central (Argentina), com quatro pontos, não vença o Caracas (Venezuela), que é o lanterna com um ponto. Rosario Central e Caracas, por fim, se enfrentam na quinta-feira (16), às 19h, no Gigante de Arroyito.

Para atingir seu objetivo, a equipe comandada por Diego Aguirre se apoia no bom desempenho recente – já são quatro jogos sem perder. No campeonato local, é o líder com 32 pontos. O time mineiro, dirigido por Milito, também está em boa fase e não perde há 12 jogos – com oito vitórias e quatro empates.

PEÑAROL X ATLÉTICO

Libertadores 2024 – 5ª Rodada do Grupo G

Data e horário: 14/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéo (URU)

PEÑAROL: De Amores; Pedro Milans, Martín Gianoli, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García e Gastón Ramírez; Leonardo Sequeira, Leonardo Fernández e Diego Sosa; Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Jemerson (Bruno Fuchs), Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Zaracho; Scarpa, Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.