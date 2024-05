Corinthians x Argentinos Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Argentinos Juniors nesta terça-feira (14), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana. O Timão é o segundo colocado com sete pontos e pode garantir a classificação em caso de vitória, indo para a última partida para decidir apenas sua posição na chave. Já a equipe argentina tem seis pontos somados e precisa do triunfo para seguir vivo na competição e com chances de classificar. As equipes já se enfrentaram nesta edição e os Hermanos venceram por 1 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e do Paramount+.

Como chega o Corinthians

O Alvinegro paulista vive momento crucial na atual edição da Copa Sul-Americana. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians ocupa a segunda posição do grupo com sete pontos, um a menos que o Racing-URU. Um triunfo faz com que o Timão chegue aos 10 pontos e deixe o Argentinos Juniors com seis. Com apenas mais um jogo para disputar, o time de António Oliveira não seria mais alcançados pelos hermanos.

Para a partida, António Oliveira ainda não sabe se vai contar com Fausto Vera. Afinal, o volante, com dores na região posterior da coxa esquerda, é tratado como dúvida para o confronto. Além disso, o atacante Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Diego Palacios e os meio-campistas Matheus Araújo e Maycon estão no departamento médico. Por fim, o meia-atacante Ruan Oliveira, que se recupera de uma grave lesão no joelho, segue afastado.

Como chega o Argentinos Juniors

Por outro lado, o Argentinos Juniors faz campanha mediana na atual edição da Sul-Americana. Afinal, em quatro rodadas o clube acumula duas vitórias e dois derrotas. Com seis pontos conquistados, a equipe ocupa a terceira posição do grupo, mas pode ser eliminado nesta terça-feira, caso perca para o Corinthians e o Racing-URU derrote o Nacional-PAR.

Assim, para este embate, o técnico argentino Pablo Guede não conta com o zagueiro Sebastián Prieto, que acabou sendo expulso na última partida contra o Racing-URU e, portanto, está suspenso para este duelo com o Timão.

CORINTHIANS X ARGENTINOS JUNIORS

5ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana

Data e horário: 14/5/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ARGENTINOS JUNIORS: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Román Vega, Francisco Álvarez e Tobías Palacio; Ariel Gamarra, Alan Lescano e Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Luciano Gondou e Maximiliano Romero. Técnico: Pablo Guede.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

