Girona x Villarreal: escalações e onde assistir

Atividade no centro de treinamentos do Girona - Foto: Divulgação / Girona - (crédito: Divulgação / Girona)

A reta final do Campeonato Espanhol promete grandes emoções na briga pela vice-liderança. O Girona, atual terceiro colocado, recebe o Villarreal nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada da La Liga, e pode dormir na segunda posição em caso de vitória diante de seus torcedores no Estádio Montilivi, na Catalunha.

Como chega o Girona

Com a classificação histórica para a próxima edição da Champions, o Girona luta pela vice-liderança do Espanhol há três rodadas para o fim da competição. A equipe tropeçou no Alavés em seu último jogo e viu o Barcelona retomar o segundo lugar. Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Ou seja, em caso de triunfo nesta terça, o Girona coloca pressão nos adversários e assume, mesmo que provisoriamente, a segunda posição.

Ao mesmo tempo, o retrospecto recente em casa é positivo. Assim, o Girona venceu seus últimos cinco jogos como mandante e chega embalado para somar mais três pontos.

Como chega o Villarreal

Por outro lado, o Villarreal está perto de encerrar uma temporada que não agradou seus torcedores. O Submarino Amarelo é apenas o 9º colocado, com 48 pontos, sete a menos que o Betis, primeiro na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ou seja, para ter uma mínima chance de brigar por uma dessas vagas, o Villarreal precisa vencer todos os seus jogos restantes, incluindo este diante do Girona, além de torcer por tropeços e seus concorrentes diretos.

Girona x Villarreal

36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: terça-feira, 14/05/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha (ESP)

Girona: Paulo Gazzaniga; Eric García, David López, Daley Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Aleix García, Iván Martin; Viktor Tsygankov, Sávio e Artem Dovbyk. Técnico: Michel Sánchez.

Villarreal: Filip Jorgensen; Kiko Femenía, Eric Bailly, Yerson Mosquera, Jorge Cuenca; Ilías Akhomach, Étienne Capoue, Dani Parejo, Alejandro Baena; Goncalo Guedes e Alexander Sorloth. Técnico: Marcelino.

Onde assistir: Star+

