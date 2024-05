Arboleda diz o que mudou no São Paulo com Zubeldia: ‘Atitude’

O São Paulo derrotou, de virada, o Fluminense por 2 a 1, nesta segunda-feira (13), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time chegou aos 10 pontos e à quinta posição na tabela de classificação. Após a partida, Arboleda, autor do gol da vitória, disse que consegue identificar mudanças desde a chegada do técnico Luís Zubeldia ao clube.

“Antes de tudo agradecer a Deus pela vitória. Mudou a atitude em campo. Passamos a acreditar. A gente sabe que somos bons, que temos um grupo maravilhoso. Trabalhamos todos os dias e a comissão chegou para nos ajudar. O trabalho está sendo feito da melhor maneira. Hoje inegavelmente merecemos os três pontos”, analisou.

Arboleda celebra gol e atuação

Sem marcar pelo Tricolor há mais de um ano, o equatoriano, afinal, comemorou o fim do jejum: “Estava demorando a sair mesmo. E ainda fui eleito o craque do jogo. Isso estava faltando também. Portanto estou muito feliz pela vitória. É para isso, em suma, que essa equipe maravilhosa trabalha a cada dia”.

O jogo com o Fluminense, por fim, foi o primeiro de uma sequência de cinco partidas consecutivas do São Paulo em seu estádio. Agora, na sequência, entre Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, a equipe terá pela frente Barcelona (EQU), Cruzeiro, Águia de Marabá e Talleres (ARG).

