Tottenham x Manchester City, onde assistir, escalações, arbitragem

Tottenham e Manchester City fazem um jogo decisivo nesta terça-feira (14/5), pela Premier League inglesa. Afinal, esta partida atrasada da 34ª rodada é vital às pretensões de ambos. Vice-líder com 85 pontos, mas com um jogo a menos do que o líder Arsenal, o atual tricampeão City, caso vença, volta à ponta. Assim, restando uma rodada para o fim da competição, ficarão numa boa para, no domingo, diante do West Ham, vencer e celebrar o tetra. Mas o Tottenham necessita da vitória. Está em quinto, com 53 pontos. Cinco atrás do Aston Villa (que perdeu nesta segunda, no encerramento da 36ª rodada). Caso vença, segue com chance Champions. Mas um tropeço significa que terá de se contentar com vaga à Liga Europa.

Vale citar que na briga pelo título entre Arsenal e City, caso terminem empatados em pontos, a decisão será no saldo de gols. No momento, o Arsenal leva vantagem, pois tem 61 positivo, contra 58 dos Citizens. E para lembrar: caso venha a ser tetracampeão, o City será o primeiro clube a ganhar quatro canecos seguidos, desde na história da competição (desde 1888).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Onde assistir

Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Tottenham

O técnico Ange Postecoglou tem problemas no ataque. Afinal, Com Richarlison fora por problema na panturrilha e Timo Werner ausente há tempos, a opção será optar por um ataque com Son isolado na frente e municiado por Maddison e Johnson.

Como está o Manchester City

Guardiola teve um problema, mas que veio como solução ao mesmo tempo. O zagueiro Aké foi vetado. Em compensação, Stones está de volta. Assim, fará dupla de zaga com Rúben Dias. Dessa forma, Guardiola poderá manter Gvardiol como lateral-esquerdo, um coelho que o técnico tirou da cartola e deu muito certo. Afinal, o croata (o zagueiro mais caro já contratado) virou ala e vem jogando muito bem. Para se ter ideia, na rodada passada, no 5 a 1 contra o Wolves, fez dois gols. No ataque, Pep escalará Doku, Haaland e Foden, deixando Grealish no banco.

TOTTENHAM X MANCHESTER CITY

Data e Horário: 13/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Tottenham Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Vem e Emerson; Sarr e Bentancur; Kulusevski, Maddison e Johnson; Son. Técnico: Ange Postecoglou

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Dias e Gvardiol; Silva, Rodri e De Bruyne; Doku, Haaland e Foden. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Chris Kavanagh

Auxiliares: Simon Bennett e Dan Robathan.

VAR: Michael Salisbury

