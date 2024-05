Diniz, do Fluminense, minimiza polêmica com Luciano e critica Daronco: ‘Não tem critério’

Na ocasião, no fim do primeiro tempo, Manoel colocou a bola para fora para receber atendimento, mas Luciano quis repor o lateral e iniciar o ataque. Assim, membros das duas equipes começaram a discutir. Fernando Diniz levou cartão vermelho, mas o camisa 10 do São Paulo recebeu só amarelo.

“Sinceramente, não entendi a expulsão. Para mim, deveria ser amarelo. É algo inédito. Sobre o lance, claramente o Manoel sentiu a coxa e pôs a bola para fora. A coisa que era legal, que está na regra, mas era totalmente não legítima o Luciano cobrar o lateral da forma que ia cobrar”, afirmou.

Erros em campo

Sobre o jogo, porém, Diniz reprovou alguns erros que a equipe cometeu dentro de campo que custaram a derrota. O treinador reconheceu que o Tricolor tem oscilado na temporada, mas projetou uma melhora daqui para frente.

“Não tem nada a ver com os jogos contra o Atlético-MG e Bragantino. Falhamos em duas saídas. Temos errado em coisa que não erramos. Sempre erramos muito pouco nisso. Contra o Atlético, já foram erros de marcação, com coisas que não erramos. Estamos melhorando, a temporada está irregular. Há jogos que jogamos bem e outros não. Contra o Colo-Colo, soubemos jogar. Aqui, também. Depois do jogo contra o Corinthians, temos sabido jogar e fomos sólidos. O cenário que vejo é de evolução. Não consigo te responder de maneira linear. Todos resultados deixamos escapar e poderíamos ter vencido. Melhorando aquilo que temos feito no treinamento, nos jogos, as vitórias vão voltar a aparecer. Quando voltar, acredito que vão voltar de uma maneira mais consistente.