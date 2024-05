Sérgio Ramos tem negociações avançadas com clube dos EUA

Defensor tem contrato com o clube espanhol até 31 de junho - (crédito: Foto: Francois Lo Presti/AFP via Getty Images)

O jornalista Tom Bogert, setorista do futebol estadunidense no ‘The Athletic’, publicou que o San Diego FC tem conversas avançadas para trazer o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, do Sevilla, para a Major League Soccer (MLS).

De acordo com o profissional de imprensa, o clube que vai disputar a MLS a partir de 2025 está otimista com o teor das negociações mesmo ciente da existência de forte concorrência pelo atleta de 38 anos de idade. Isso porque, nas conversar, o defensor espanhol se mostrou contente quando lhe foram apresentados maiores detalhes sobre o projeto.

Neste momento, Sérgio Ramos tem contrato com o Sevilla até o próximo dia 31 de junho. Desse modo, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube sem a necessidade do pagamento de taxa de transferência.

Além da questão legal, o desejo em si do defensor é ponto que pesa a favor do San Diego FC nas tratativas. Após retornar ao clube onde se formou, o zagueiro viu a representação da Andaluzía fazer uma temporada de caráter decepcionante em diferentes competições. Nesse sentido, situação que colabora para uma probabilidade cada vez menor de extensão contratual.

Em caso de confirmação da contratação, o clube que ainda vai estrear na Major League Soccer deve utilizar mais um espaço chamado de Jogador Designado. Quando um atleta chega nessa condição à MLS, ele está autorizado a receber vencimentos acima do teto permitido pela organização do torneio.

Planos ambiciosos

Este é o planejamento financeiro do San Diego para tirar, também, o atacante mexicano Hirving Lozano do futebol europeu. Atualmente no PSV (Holanda), Chucky também tem conversas consideradas de caráter avançado onde os norte-americanos se dispõem a pagar um valor de transferência na casa dos 12 milhões de dólares (R$ 61,6 milhões).

