Corinthians prepara outra reunião para manter Cássio, mas goleiro quer sair

A relação entre Corinthians e Cássio está cada vez mais próxima do fim. O goleiro já teria aceitado uma proposta do Cruzeiro e pode estar de mudança nas próximas semanas. Contudo, o clube do Parque São Jorge não está disposto a liberar seu ídolo assim tão fácil e prepara uma cartada final para manter o arqueiro.

Em reunião, nesta segunda-feira (13), um dos empresários do jogador informou à diretoria alvinegra que o goleiro está desgastado e entende que seu ciclo no clube está perto do fim. O Corinthians, por sua vez, chegou a oferecer dois anos de contrato para manter Cássio, mas nem isso o demoveu de ideia.

Após o duelo contra o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (14), pela Sul-Americana, o Corinthians planeja uma nova reunião com Cássio para convencê-lo de ficar. O goleiro está concentrado com o restante do elenco para a partida, e a diretoria não quer atrapalhar a preparação do jogador e do restante do plantel.

Contudo, tudo indica que Cássio deve sair. O goleiro e seus representantes reforçaram que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais. O jogador gostou da proposta do Cruzeiro, mas o principal entendimento é que seu ciclo no Parque São Jorge realmente chegou ao fim.

Cássio na reserva do Corinthians

Após o revés do Corinthians diante do Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana, em Buenos Aires, Cássio deixou a equipe titular e ficou no banco de reservas diante do Fluminense, América-RN, Fortaleza, Nacional-PAR e Flamengo.

Na opinião de Cássio, a presença dele na reserva gera uma pressão extra sobre Carlos Miguel. Assim, ele prepara esta ”passagem de bastão” sem criar problemas com seu substituto.

