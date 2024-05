Oficial: Olivier Giroud é o novo reforço do Los Angeles FC

A Major League Soccer (MLS) segue agregando nomes de peso para a popularização da liga em caráter global. Nesta terça-feira (14), o Los Angeles FC, enfim, tornou oficial a chegada do centroavante francês Olivier Giroud. O acordo foi assinado até 2025, mas tem uma cláusula de renovação que pode estender o acordo até 2026.

Na última segunda-feira, o jogador que esteve nas últimas três temporadas defendendo o Milan tinha antecipado que jogaria na MLS. Entretanto, sem especificar qual era o seu destino.

“Estou aqui para dizer que as duas próximas partidas serão minhas últimas pelo Milan. Minha carreira vai continuar na MLS. Sou muito orgulhoso de tudo o que fiz aqui no Milan ao longo das últimas três temporadas. É o momento certo de fazer esse anúncio. Me desculpem, pois estou um pouco emocionado. Então, sim, minha história no Milan acaba esse ano, mas o Milan vai permanecer para sempre no meu coração”, disse para os canais oficiais do seu, agora, ex-clube na Itália.

Giroud chega para a franquia da Califórnia para ocupar um dos espaços como Jogador Designado, mecanismo que permite o atleta ter salário acima do que permite o teto da liga norte-americana. Casa equipe que disputa a MLS pode ter até três jogadores com essa classificação.

Nova experiência

Esta será a primeira experiência na carreira do atleta fora do futebol europeu. Com formação no Froges OCF, Olivier Giroud rodou por Grenoble, Istres e Tours antes de chamar a atenção tanto da França como da Europa defendendo o Montpellier. Em 2011/2012, foi a grande figura ofensiva da equipe que conquistou o histórico título do Campeonato Francês.

Depois disso, ele construiu uma bonita e vitoriosa história com as camisas de clubes como Arsenal e Chelsea antes da recente passagem na Itália.

