Luva de Pedreiro faz declaração emocionante para ex nas redes sociais

O influenciador digital Luva de Pedreiro resolveu abrir o coração no Instagram. Após traições, ele se declarou para a ex-namorada, Tavila Gomes, em uma foto com o filho do ex-casal.

Afinal, após uma publicação de Tavila, Luva entrou no Instagram para comentar a fotografia. Gomes estava com o filho Davi Cristiano Ronaldo, de apenas dois meses.

O influenciador, de forma muito simples, escreveu: “amo vocês”. As palavras foram mais que o suficientes para a web apontar uma reconciliação do casal. No entanto, vários internautas lembraram das puladas de cerca do Luva.

“Torcedor por vocês dois”, postou uma internauta.

“O que uma mulher passa durante a gravidez ela nunca mais esquece, até trair ela com seu filho na barriga você traiu”, respondeu outra.

O relacionamento entre Luva de Pedreiro e Tavila terminou em março, após o nascimento do bebê e várias notícias de traições do influenciador.

“Desde quando saíram as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás… Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo”, declarou a bióloga na ocasião.

O namoro deles se tornou público em abril de 2023. O primeiro encontro, aliás, ocorreu na Farofa da Gkay, em dezembro de 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.