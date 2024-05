Irmã de Neymar envia presente à modelo que espera suposta filha do astro

A irmã do craque Neymar, Rafaella Santos, enviou um lindo presente para Amanda Kimberly por conta do Dia das Mães. Afinal, a modelo está grávida de Helena, e a especulação é que a criança é de Neymar.

A data foi celebrada no último domingo. Não foi divulgado, porém, se Carol Dantas ou Bruna Biancardi, as mães dos outros filhos do camisa 10, também receberam presentes. Neymar é pai de Davi Lucca e Mavie.

Quando Helena nascer, Neymar quer fazer exame de DNA para confirmar se é, de fato, pai da criança. No entanto, entre os familiares do jogador todos já dão como certo que a família receberá uma nova cara. Recentemente, inclusive, Neymar (pai) salientou que todo suporte será dado a Amanda.

O presente, aliás, chamou atenção pela fofura. Afinal, Rafaella mandou um quadro com o nome da nova sobrinha e uma frase de efeito.

“Helena: filha, você é a mais linda história que Deus escreveu em nossas vidas”.

Além disso, Rafaella deu um anel de ouro para a modelo. Na embalagem estava escrito: “Kim”, apelido carinhoso da modelo.

A notícia da chegada de Helena foi revelada pelo jornalista Léo Dias e pegou todos de surpresa. Segundo informações do comunicador, a notícia assustou Bruna Biancardi, que não gostou nada da informação.

