Duelo com o Vitória tem menor público do Vasco nos últimos dois anos

Maicon marcou o primeiro gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória pelo Brasileirão - (crédito: - Fotos: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco chegou para o confronto com o Vitória na zona de rebaixamento e em crise devido à sequência de derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o público registrado no duelo com o Leão da Barra, em São Januário, foi o menor do clube carioca nos últimos dois anos. Em campo, a equipe voltou a triunfar e deixou para trás o Z4, colocando o arquirrival Fluminense no lugar.

Dessa forma, 11.094 torcedores assistiram à vitória vascaína por 2 a 1, com gols de Maicon e Vegetti, enquanto Iury Castilho descontou. Deste número, portanto, 10.748 foram pagantes, totalizando renda de R$ R$ 538.609,00.

Antes disso, o menor público registrado foi de 9.165 torcedores, em 27 de abril de 2022, na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela Série B. No confronto, 8.796 pessoas pagaram ingresso, e a renda foi de R$ 277.262,00.

A torcida do Cruz-Maltino havia esgotado todos os ingressos dos jogos em São Januário com antecedência. No entanto, todo o cenário de quatro derrotas consecutivas não animou a torcida. Mesmo assim, quem esteve presente viu o retorno de Payet, que teve uma grande atuação e encheu a torcida de esperança para a sequência do ano.

Protestos contra a 777

Quem foi à Colina Histórica acompanhou o triunfo que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Além disso, alguns aproveitaram o momento para criticar a 777 Partners, dona da SAF cruz-maltina. Muitos xingaram, expuseram cartazes e pediram a saída da empresa norte-americana.

Uma das placas tinha as iniciais da palavra SAF (Sociedade Anônima do Futebol), mas com os dizeres “Sofrimento, angústia e fracasso”. No momento a 777 Partners responde por suposta fraude na Justiça dos Estados Unidos por não ter dado fundos para o pagamento de um empréstimo junto à empresa inglesa Leanderhall.

