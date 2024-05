Atacante do Bolívar explica estratégia para vencer Flamengo

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. O jogo vale muito para as pretensões de ambos os lados. Chico da Costa, dessa forma, fez uma analise do confronto.

O Flamengo não é um adversário fácil de ser batido dentro de casa. No entanto, Chico da Costa projeta um Bolívar propositivo e agressivo no Rio de Janeiro. O atacante brasileiro conta com quatro gols na Libertadores e vem protagonizando boas atuações em 2024.

Flamengo x Bolívar

“Sei que todo mundo pensa que tem que ter uma postura no jogo, se defender, atacar mais, buscar o jogo. Mas, nosso time tem uma identidade, e a gente busca manter a mesma identidade em qualquer campo. Isso não impede que, caso a gente tenha que se defender para levar o empate para casa, para somar (ponto) de visitante no Maracanã, a gente faça. Mas a ideia é manter o nosso estilo de jogo, que a gente faz em casa. Nosso estilo é assim. É de posse de bola, é de jogar com a bola. Vai ser mais difícil no Maracanã. Mas a gente sempre, não só no Maracanã, vai tentar nunca mudar o nosso estilo”, disse Chico da Costa ao portal “Coluna do Fla”.

“O Bolívar não é um time que “só tem altitude”, eu entendo que a altitude é um fator que ajuda, mas o clube foge muito do contexto do país, eu sei que a Liga Boliviana não tem. Era um fator muito determinante (a altitude), agora não mais. Vocês estão vendo aí, a gente tem quatro pontos já fora de casa na Libertadores e a gente demonstra que não é um time só de altitude”, afirmou Chico da Costa.

Aliás, no dia 24 de abril, Bolívar e Flamengo se enfrentaram em La Paz, na Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Chico da Costa, dessa forma, marcou um gol logo no começo do jogo. O atacante recebeu um cruzamento na medida, se desvencilhou dos defensores rubro-negros e cabeceou com precisão no canto, sem chances para Rossi.

O Bolívar é o líder isolado do grupo e necessita apenas de um empate para avançar de fase na Libertadores. O Flamengo, por outro lado, está na terceira colocação, com quatro pontos conquistados. Assim, os jogadores rubro-negros precisam vencer os próximos dois jogos para sonhar com uma classificação.

