Pedro Raul perde espaço mesmo com problemas ofensivos do Corinthians

O Corinthians ainda busca uma solução para o seu sistema ofensivo. No Campeonato Brasileiro, só conseguiu balançar a rede três vezes, mas contra o mesmo adversário (Fluminense). Em seis jogos, o Timão passou cinco em branco. Em meio a este período sem marcar, o centroavante Pedro Raul também vem perdendo espaço na equipe.

Contra Nacional-PAR, Fluminense e Flamengo, em jogos válidos pela Sul-Americana e Brasileirão, respectivamente, o jogador sequer saiu do banco de reservas. Já contra América-RN e Fortaleza, ele entrou no segundo tempo, mas pouco fez. Somando as últimas cinco partidas, ele soma apenas 48 minutos dentro de campo.

Contudo, o que chama a atenção é que Pedro Raul vem perdendo espaço no momento que António Oliveira tem dificuldades para escalar o ataque do Corinthians. Pedro Henrique está fora desde a vitória contra o Fluminense. Já Yuri Alberto ainda não está 100% e tem atuado no sacrifício, a pedido do treinador português.

Até aqui, Pedro Raul disputou 13 partidas e marcou três vezes, a última delas contra o Nacional-PAR, em 9 de abril, pela Conmebol Sul-Americana. Ele chegou como uma esperança de gols no Corinthians. Tanto que o clube desembolsou R$ 25 milhões para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta junto ao Toluca, do México. Ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2028.

Pedro Raul joga na Sul-Americana?

Agora, Pedro Raul espera receber uma nova chance nesta terça-feira (14), quando o Corinthians encara o Argentinos Juniors, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aliás, uma vitória classifica o Timão para a próxima fase.

