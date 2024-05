Saiba quando Álvaro Pacheco deverá chegar ao Vasco

Álvaro Pacheco deve chegar ao Vasco após o fim do Campeonato Português - (crédito: Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)

O técnico Álvaro Pacheco está perto de ser o novo comandante do Vasco. Mas, para isso, o Cruz-Maltino ainda precisará esperar um pouco. Isso porque segundo o jornal português “A Bola”, a tendência é que ele esteja à frente do Vitória de Guimarães para a última rodada da Liga Portugal.

Assim, o português de 52 anos só chegaria ao Brasil após o duelo de sábado (18) contra o Arouca, pela 34ª e derradeira rodada. Dessa forma, o interino Rafael Paiva deverá estar à frente do time vascaíno mais uma vez, agora contra o Flamengo, em jogo que acontecerá no mesmo sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

A partida seguinte do Vasco é contra o Fortaleza, no dia 22, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Se o cronograma for esse, a tendência é que Pacheco estreie no jogo em questão, marcado para São Januário.

Como tem contrato até meados de 2025, Pacheco precisaria rescindir seu vínculo com o Vitória de Guimarães. Segundo o jornal português, sua multa rescisória é de 1 milhão de euros e é possível que as partes acordem por uma rescisão amigável, ou seja, sem custos para o Vasco.

Pacheco chegou a ouvir proposta do Cuiabá, em abril deste ano, o que fez com que o Guimarães já iniciasse uma busca por seu substituto. A equipe brasileira acertou com Petit (também português) para a vaga de treinador.

Último objetivo

O trabalho de Pacheco no Vitória de Guimarães é considerado bom. Mesmo com uma rodada por vir, o time vimaranense já sabe que terminará a Liga Portugal na quinta posição, com vaga na Conference League.

Para a derradeira rodada, contra o Arouca, há ainda um objetivo especial, porém. Chegar aos 63 pontos, garantindo, assim, a melhor campanha da história do clube na competição. Lembrando que o recorde atual é de 62, em 1995/96 e 2016/2017.

