‘Equipe está muito necessitada’, diz técnico do Bolívar sobre o Flamengo

Flávio Robatto, técnico do Bolívar - (crédito: Foto: Jorge Bernal/AFP via Getty Images)

Na terceira posição do Grupo E da Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Bolívar, na quarta-feira (15), para seguir sonhando com a vaga às oitavas da competição. Dessa forma, o treinador da equipe boliviana, Flávio Robatto, definiu a situação do time rubro-negro como “necessitada”, e explicou que espera uma partida complicada no Maracanã.

“Muito difícil, muito. A equipe está muito necessitada, são obrigados a ganhar. Eles têm o melhor elenco do continente. Será muito difícil, mas esperamos estar a altura. (…) Esta quarta-feira será não só um desafio futebolístico, porque provavelmente estaremos classificados quando acabar a partida, mas sim um desafio pela glória”, disse Robatto.

“É um desafio emocional para os jogadores, que estão com muita gana para mostrar que podem ser protagonistas em um duelo tão difícil”, completou.

LEIA: Casa cheia: Flamengo x Bolívar terá grande público no Maracanã

No primeiro encontro entre as equipes o Bolívar, líder do grupo, levou a melhor. Jogando em casa, venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Francisco da Costa e Bruno Sávio. Viña descontou para o Mais Querido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.