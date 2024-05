Yuri Lima e cantora Iza divulgam nome e sexo do bebê

A Cantora Iza e o jogador Yuri Lima, do Mirassol, divulgaram, na noite desta segunda-feira (13), o sexo do bebê que estão esperando.

Em publicação no Instagram, com um vídeo bastante divertido, o casal mostrou para o mundo. Inicialmente, as imagens mostram Yuri e Iza bastante animados, dançando em frente a balões com o sinal de interrogação.

Enfim, após alguns segundos, eles estouraram o balão. Lá de dentro, saem vários objetos e desenhos rosas. Como é tradicional, mostra que Yuri e Iza terão uma menina.

Nome do bebê é revelado

Após saberem do sexo da criança, o casal se abraçou. Eles se mostraram muito contentes com o presente que vão receber. Aliás, além disso, eles divulgaram que a menina se chamará Nala.

Iza e Yuri, ademais, estão juntos desde dezembro de 2022. A cantora já havia comparecido às arquibancadas do estádio Maião para apoiar o volante. Mas a primeira aparição pública do relacionamento ocorreu exatamente no estádio, em 1º de fevereiro de 2023, durante o jogo entre Mirassol e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

