Óscar Romero classifica punição do Botafogo como ‘apressada’

Óscar Romero e Diego Hernández foram afastados do Botafogo por razões disciplinares e ficaram de fora da próxima rodada da Libertadores. Assim, ambos retornaram ao Rio de Janeiro e sequer viajaram com os companheiros para Lima, no Peru. O paraguaio, dessa forma, não ficou satisfeito depois do episódio e classificou a decisão do clube como “apressada”.

“Aconteceram coisas com meu companheiro, com Diego (Hernandez), na concentração que não deveria acontecer. Eles tomaram a decisão, para mim apressada. A mim, informaram a decisão de voltar ao Rio e fiquei surpreso”, disse Óscar Romero para Rádio Monumental, do Paraguai.

Punições no Botafogo

De acordo com “ge”, Óscar Romero e Diego Hernández levaram mulheres para concentração. O episódio aconteceu no último fim de semana, em Fortaleza. Além de afastados do próximo jogo, os jogadores alvinegros também receberam multas. O clube trata o tema como encerrado.

Aliás, o Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (16/05), diante do Universitario, às 19h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores. Para avançar de fase, os jogadores alvinegros precisam vencer no Peru e torcer para um tropeço da LDU.

