Tiquinho treina pelo Botafogo e se aproxima de retorno

O Botafogo deve ter um retorno importante nos próximos compromissos da temporada. Afinal, Tiquinho Soares vem realizando treinos no Espaço Lonier e está perto de retornar aos gramados. A informação é do “ge”.

Lesão de Tiquinho no Botafogo

O atacante se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão do centroavante alvinegro aconteceu no dia 24 de abril, diante do Universitario, no Nilton Santos, pela Libertadores. O camisa 9 sentiu um incômodo no primeiro tempo e precisou ser substituído de campo.

Assim, Tiquinho está sendo desfalque nos últimos jogos do Glorioso em 2024. O atacante, dessa forma, vem realizando atividades de recuperação com fisioterapeutas e médicos alvinegros. O camisa 9, que estava previsto para retornar no começo de junho, pode voltar aos gramados antes do esperado.

Além de Tiquinho, Matheus Nascimento também não vem atuando pelo Botafogo. O jovem atacante está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e só deve retornar aos gramados em agosto. Assim, Júnior Santos tem atuado como homem de referência no ataque alvinegro.

Aliás, o Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (16/05), diante do Universitario, às 19h (de Brasília), em Lima no Peru, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores.

