Grêmio encaminha acordo para treinar e jogar em São Paulo

A diretoria do Grêmio deve anunciar nas próximas horas desta terça-feira (14) o retorno do clube aos treinos. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o elenco está sem entrar em campo desde 30 de abril. Na ocasião, o Tricolor empatou sem gols contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil.

Nos bastidores, a pressão para o retorno é imensa e o Grêmio negocia uma mudança para o interior de São Paulo. De acordo com as informações, a cidade de Atibaia foi a escolhida pela comissão técnica. Em 2023, o Tricolor também ficou hospedado na cidade paulista durante uma sequência de dois jogos fora de casa.

Enquanto isso, os jogos que não poderão ser realizados na Arena Grêmio, em Porto Alegre, serão disputados no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

CBF adiou os jogos

Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos dos times gaúchos estão suspensos até o dia 27 de maio. Embora outros clubes tenham pedido a paralisação dos torneios, a CBF prefere manter seu calendário ativo.

Calendário do Grêmio

Segundo a publicação do ge, o Grêmio espera realizar seu primeiro treino na sexta-feira (17). O próximo jogo marcado para os gaúchos será no dia 29. Na ocasião, o Tricolor vai encarar o The Strongest, pela Libertadores da América.

