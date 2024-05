Empresário! Cristiano Ronaldo vira investidor de tecnologia para treino em alto nível

Cristiano Ronaldo começa a investir toda a fortuna que acumulou ao longo da carreira. O craque, que antes era mais cauteloso com as marcas que associava a própria imagem, agora olha para o lado do business enquanto bate recordes em seus anos finais no futebol mundial.

CR7 investiu dinheiro em uma marca de tecnologia que atua no ramo de performance esportiva em alto nível através de uma pulseira que recolhe dados de saúde e da atividade física e promete oferecer uma visão 360º sobre o bem-estar físico e mental e assim melhorar o desempenho desportivo.

CRISTIANO RONALDO INVESTIDOR

O jogador disse em vídeo, inclusive, que confia no projeto porque é usuário tecnologia há muitos anos. Ele é reconhecidonão só pelo comprometimento com os treinamentos, mas também pelo condicionamento físico exemplar aos 39 anos.

“Para ficar no topo do seu jogo, é preciso conhecer seu corpo por dentro e por fora. Tenho usado whoop há anos para me ajudar a ter o meu melhor desempenho, a encontrar maneiras de afinar o meu sono, melhorar o meu treino e recuperar melhor. Estou entusiasmado por ser oficialmente um parceiro da whoop – disse o português, pelas redes sociais.

“Cristiano é membro da whoop há vários anos, e estamos orgulhosos de fortalecer nossa relação ainda mais por meio desta parceria. A busca implacável de Cristiano pela melhoria e perfeição espelha nossa missão. Estamos ansiosos para colaborar com ele para compartilhar insights sem precedentes sobre seus métodos de treinamento e recuperação. Juntos, lançaremos colaborações de produtos emocionantes para aprimorar a experiência da whoop para nossos membros – disse Will Ahmed, fundador e CEO da whoop.

CARREIRA EM ALTO NÍVEL

Cristiano Ronaldo alcançou um sucesso excepcional em várias ligas de futebol mundialmente. Reconhecido como o maior artilheiro da história do futebol de elite, com um total de 891 gols (até o momento), Ronaldo conquistou sete títulos de liga e cinco Ligas dos Campeões da UEFA, além de ter sido premiado com o Bola de Ouro em cinco ocasiões.

Além de suas conquistas em clubes, Ronaldo representa a seleção nacional de Portugal desde 2003, participando de 206 jogos até o momento e marcando 128 gols. Suas contribuições foram fundamentais para a vitória de Portugal na Eurocopa em 2016 e na Liga das Nações da UEFA em 2019.

