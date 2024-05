City vence Tottenhem e coloca mão na taça da Premier League

Momento do primeiro gol marcado por Haaland na vitória do City sobre o Tottenham - Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images - (crédito: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

O Manchester City está muito próximo de conquistar o quarto título consecutivo da Premier League. Nesta terça-feira (14), o time comandado pelo técnico Pep Guardiola venceu o Tottenham por 2 a 0, em Londres, em partida atrasada da 34ª rodada, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês há uma rodada para o fim da competição. O artilheiro Erling Haaland, com dois gols marcados, sendo um deles de pênalti, garantiu triunfo no Tottenham Hotspur Stadium.

Dessa maneira, o City chegou aos 88 pontos, com dois de vantagem para o agora vice-líder Arsenal, com 66. Ao mesmo tempo, o triunfo era fundamental para o clube de Manchester assumir a ponta da tabela. Isto porque em caso de empate contra o Tottenham, a equipe seguiria atrás dos Gunners pelo saldo de gols, primeiro critério de desempate na Premier League. No momento, a vantagem do Arsenal no saldo de gols é de apenas um.

Agora, o título da Premier League será definido na próxima e última rodada. No domingo (19), às 12h (de Brasília), o Manchester City recebe o West Ham no Etihad Stadium, em Manchester, enquanto o Arsenal enfrenta o Everton, no Emirates Stadium, em Londres. Ou seja, ambas as equipes disputam suas partidas em casa, com o apoio de seus torcedores.

Além disso, com os dois gols marcados nesta terça-feira, Haaland se isolou como artilheiro da Premier League 2023/24, com 27 gols. Ao mesmo tempo, com o passe para o primeiro gol marcado por Haaland, o meia Kevin de Bruyne se tornou o segundo jogador com mais assistências na história da Premier League, atrás apenas de Ryan Giggs, ex-jogador e ídolo do Manchester United.

Por outro lado, a derrota do Tottenham acabou com as chances de classificação do time para a próxima edição da Champions. Ao mesmo tempo, o Aston Villa assegurou a vaga para a principal competição de clubes da Europa. Além disso, o Spurs precisa de apenas um ponto na última rodada para ir à Liga Europa.

Tottenham x Manchester City

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o City criou as melhores oportunidades. Contudo, o goleiro Vicario estava em uma noite inspirada e fez belas defesas. Além disso, o zagueiro Draugusin salvou o Tottenham ao evitar o primeiro gol dos visitantes em finalização à queima-roupa. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

A segunda etapa começou animada. Logo no primeiro minuto, o Tottenham errou uma saída de bola e De Bruyne finalizou da entrada da área para grande defesa de Vicario. Os donos da casa responderam em contra-ataque que Son finalizou para boa intervenção do brasileiro Ederson. Mas, o City foi fatal aos seis minutos, quando De Bruyne deu assistência para Haaland empurrar a bola para o fundo da rede.

Ederson sai de campo revoltado

O goleiro Ederson caiu no gramado após um choque com Romero. Ao passar por uma avaliação médica após receber atendimento, a comissão técnica do City optou em substituir o brasileiro por Ortega. No entanto, ele não concordou com a substituição e demonstrou bastante insatisfação ao deixar o campo. O técnico Pep Guardiola tentou conversar com ele, mas logo depois o brasileiro continuou reclamando ao se dirigir ao banco.

O Tottenham ainda pressionou na reta final da partida, mas parou em boas defesas do goleiro Ortega, que havia acabado de entrar em campo. Dessa maneira, o alemão, que está em fim de contrato com o City, fez ao menos três defesas importantes para encaminhar a vitória. Ainda deu tempo para Haaland, de pênalti, ampliar a vantagem e confirmar a vitória por 2 a 0.

Jogos atrasados da 34ª rodada da Premier League

Terça-feira (14/5)

Tottenham 0x2 Manchester City

Quarta-feira (15/5)

Brighton x Chelsea – 15h45

Manchester United x Newcastle – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.