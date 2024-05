Nino, ex-Fluminense, processa o ex-deputado Alexandre Frota

O zagueiro Nino, do Zenit e com passagem pelo Fluminense, está processando o ex-deputado federal Alexandre Frota por uma declaração sobre uma das convocações de Fernando Diniz durante passagem do profissional como técnico interino da Seleção Brasileira. A informação é da ‘Rádio Itatiaia’.

Nino pede R$ 50 mil de indenização e alega que as declarações foram “pesadas e desproporcionais”. O caso corre na 2º Vara Cívelde Cotia, em São Paulo.

O QUE FROTA FALOU SOBRE NINO?

Durante entrevista ao canal “Futeboteco”, Alexandre Frota falava sobre a atuação do deputado Federal Nikolas Ferreira (PL/MG) na presidência da Comissão de Educação da Câmara. O ex-deputado disse que Nikolas estava nessa posição por causa de negociatas políticas e usou a convocação de Nino na Seleção, em novembro de 2023, como exemplo de alguém que alcança determinado destaque por causa de supostos acordos.

Segundo Frota, o zagueiro teria sido convocado porque Diniz, seu então técnico no Fluminense, supostamente sabia que uma convocação valorizaria uma venda para a Europa.

– É mais ou menos o que o Diniz fez com aquela vergonha daquele zagueiro do Fluminense, que está no Zenit. [Sem lembrar o nome] O que ficou na Seleção Brasileira por dois jogos… O Nino! O Nino na Seleção Brasileira não dá. O Diniz sabia que ele ia para o Zenit e levou o cara para três jogos. ‘Mermão’, depois que o cara coloca a camisa da seleção e fotografou, o preço sobe! Mandou embora e ‘tchau, não esquece meus 5% quando chegar lá’, ‘o primeiro salário manda para mim’, ‘fui eu que te coloquei lá’ – disse Frota, na ocasião.

Nino iniciou a carreira no Criciúma e deixou o Fluminense após o título da Libertadores, rumo ao Zenit,da Rússia, sendo essa sua primeira experiência no futebol europeu.