Manoel, do Fluminense, passa por exames após sair com dores contra o São Paulo

O zagueiro Manoel, do Fluminense, passará por exames para averiguar as dores na coxa direita que o tiraram do duelo contra o São Paulo, ainda no primeiro tempo, em jogo da última segunda (13).

Segundo o “ge”, o defensor apresentou melhora, mas os exames servirão para detectar se há lesão e, em caso positivo, o grau da mesma. Ele saiu no intervalo após cair sozinho, em lance que, inclusive, gerou a confusão entre Luciano, do São Paulo, e Fernando Diniz, técnico tricolor.

A possível lesão vem em mau momento para o jogador, que vinha de três jogos seguidos como titular. Ele, aliás, foi o autor do gol da vitória contra o Colo-Colo (CHL), em Santiago, na última partida antes do confronto com o São Paulo. Manoel já tem nove partidas no ano, com um gol marcado.

Ele não deverá ser o único problema de Fernando Diniz, porém. Apesar do treinador contar com o retorno de Keno, há uma lista extensa de jogadores indisponíveis no momento. Douglas Costa (coxa direita), Samuel Xavier (pé direito), André (joelho direito), Lelê (joelho direito), Renato Augusto (joelho direito) e Marlon (joelho direito) seguem seus cronogramas de tratamento

