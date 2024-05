Brighton x Chelsea: escalações e onde assistir

Jogadores do Chelsea durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Chelsea - (crédito: Divulgação / Chelsea)

A bola volta a rolar nesta reta final da Premier League. Nesta quarta-feira (15), Brighton e Chelsea se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo no Falmer Stadium coloca frente a frente duas equipes que tiveram um desempenho abaixo do esperado nesta temporada.

Como chega o Brighton

Atual 10º colocado da Premier League, com 48 pontos, o Brighton apenas cumpre tabela nesta reta final de competição. Isto porque o clube não tem mais chances de classificação para as próximas competições europeias e também está longe de correr risco de rebaixamento.

Além disso, os donos da casa podem entrar em campo com alguns desfalques, uma vez que o departamento médico do clube está cheio. James Milner, Jan Paul van Hecke, Solomon March, Pervis Estupiñán, Evan Ferguson, Jack Hinshelwood, João Pedro, Kaoru Mitoma e Joel Veltman, lesionados, serão ausências na equipe.

Como chega o Chelsea

Apesar da temporada ruim do Chelsea, o time conseguiu crescer de rendimento nas últimas partidas e ainda sonha com a classificação para as próximas competições europeias. Para isso, os Blues precisam vencer a partida desta terça-feira e torcer por derrotas de Newcastle e Tottenham na última rodada.

Assim, o clube londrino aparece na 7ª posição, com os mesmos 57 pontos do Newcastle, em sexto, lugar que garante vaga para a Liga Conferência. Por outro lado, o Spurs, em 5º, na posição que assegura a classificação para a Liga Europa, tem 63 pontos. Ou seja, um simples empate na última rodada classifica o Tottenham para a segunda maior competição de clubes da Europa.

Por fim, o técnico Mauricio Pochettino segue sem poder com alguns jogadores no elenco. Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka e Wesley Fofana, Romeo Lavia, Enzo Fernández e Robert Sánchez, lesionados, estão fora da partida.

Brighton x Chelsea

Partida atrasada da 34ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 15/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium em Brighton (ING)

Brighton: Verbruggen, Lamptey, Webster, Dunk, Igor, Gilmour, Gross, Adingra, Buonanotte, Enciso, Welbeck. Técnico: Roberto De Zerbi.

Chelsea: Petrovic, Gusto, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Madueke, Palmer, Sterling, Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Onde assistir: ESPN e Star+

