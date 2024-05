Getafe x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Espanhol 2023/24. Afinal, neste sábado, o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao pela 36ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 3 e do Star+ a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Getafe

O Getafe não tem mais aspirações no torneio e apenas cumpre tabela. Sem chances de vagas europeias, mas também sem risco de cair, o clube apenas faz suas últimas partidas da temporada. A equipe de Pepe Bordalás, porém, tem a chance de voltar a vencer após duas derrotas seguidas.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros têm a chance de confirmarem a vaga para a próxima Champions League. Para isso, afinal, basta uma vitória simples. Caso não vença, contudo, o time de Diego Simeone terá de torcer contra o Athletic Bilbao, que joga no mesmo horário contra o Celta de Vigo.

GETAFE X ATLÉTICO DE MADRID

La Liga 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 15/05/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)

GETAFE: Soria; Álavarez, Dakonam e Alderete; Rico, Maksimovic, Milla, Greenwood e Moriba; Mata; Latasa. Técnico: Pepe Bordalás

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Witsel, Giménez e Hermoso; Azpilicueta, De Paul, Koke, Samuel Lino e Llorente; Griezmann e Correa. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Mario Melero López

Assistentes: José Luis Martínez Serrato e José Francisco García Lozano

VAR: José Luis Munuera Montero

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.