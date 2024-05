Com Lei do ex, Atlético perde para o Peñarol. Tchau, Liberta 100%

Fim da campanha 100% do Atlético na Libertadores-2024. Na noite desta terça-feira (14/5), o Galo foi até o Uruguai e perdeu para o Peñarol, por 2 a 0. O jogo foi no Campeón del Siglo, em Montevidéu e válido pela 5ª rodada do Grupo G. Os mineiros diminaram o primeiro tempo, mas não chutaram. Na etapa final, o Galo fechoiu com 79% de posse. Mas foi o raçudo time uruguaio que fez dois gols. Muito parecidos: sobras de faltas cobradas por Leonardo Fernández pela direita. No primento tento, lei do ex: gol do ex-Atlético Lucas Hernández. Depois, gol do artilheiro Maxi Silvera.

Com a derrota, o Atlético perde a campanha 100% e para nos 12 pontos. Mas já tem a classificação às oitavas assegurada. Entretanto, não o primeiro lugar. Afinal o Peñarol, vice-líder, tem nove pontos. Dessa forma, ainda pode alcançá-lo na última rodada.

Veja aqui a tabela de classificação da Libertadores-2024

Atlético com muita posse. Mas não chuta

O Atlético teve muito mais posse no primeiro tempo, 75%. Porém, não conseguiu furar o bloqueio dos uruguaios, muito bem postados na defesa. Tanto que o Galo teve apenas uma finalização durante 45 minutos, sendo que Hulk e Paulinho estiveram muito bem marcados. Apenas em algumas investidas de Arana pela esquerda foi que o Galo assustou. Já o Penãrol foi bem mais efetivo, pois teve três chances claríssimas, mesmo com apenas 25% de posse. Em duas, o goleiro Everson fez ótimas defesas. Na terceira, Sequeira, livre na pequena área (em falha de marcação de Arana) isolou.

Lei do Ex: Peñarol 1 a 0

O jogo foi bem mais truncado e quente no segundo tempo, com faltas, discussões entre jogadores e lances de perigo em bola parada. No Galo, o técnico Milito tirou um dos zagueiros (Jemerson) aos 12 e colocou mais um homem de frente, Alisson. Mas quem marcou foi o Peñarol, aos 26. Numa falta próximo à area pela direita, Leo Fernández cobrou falta no travessão. A zaga mineira não cortou e, após o bate-rebate, a bola ficou sob medida para a bomba de Lucas Hernández. O jogador que entrara no intervalo e que defendeu o Galo (sem brilho algum no time mineiro) abriu o placar. E tome Lei do Ex.

E tome gol uruguaio

Aos 30, um repeteco: falta quase no mesmo lugar. Mais uma vez Leo Fernandes cobrou bem. Mas desta vez Everson conseguiu a defesa parcial. Contudo, a bola foi no pê do artilheuro Maxi Silvero colocar na rede e sair para comemorar o gol do 2 a 0. O Peñarol, assim, assegurava importantíssima vitória. Já no Galo ficou uma estranheza. Scarpa, um jogador de qualidade indiscutpivel, estava no bando e nçao entrou num jogo em que o Galo produziu pouco. Estaria machucado?

PEÑAROL 2X0 ATLÉTICO

Libertadores 2024 – 5ª Rodada do Grupo G

Data: 14/05/2024

Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

PEÑAROL: Aguirre; Pedro Milans, Coelho, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García (Cristóforo, 47’/2ºT) e Gastón Ramírez (Sosa, 11’/2ºT); Leonardo Sequeira (Lucas Hernández, Intervalo), Leonardo Fernández (González, 47’/2ºT) e Darias; Maximiliano Silvera (Acosta, 42’/2ºT). Técnico: Diego Aguirre

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Jemerson (Alisson, 11’/2ºT), Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio (Igor Gomes, 18’/1ºT), Alan Franco (Vargas, Intervalo) e Zaracho; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Gols: Lucas Hernández, 26’/2ºT (1-0); Maxi Silvera, 30’/2ºT (2-0)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões Amarelos: Milans, Darias, Sosa (PEN); Alan Franco, Paulinho, Fuchs (ATL)

